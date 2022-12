Accident de tracteur mortel en Haute-Saône : le jeune conducteur condamné à six mois de prison avec sursis

C’est une infraction au code de la route qui peut sembler banale, qui se termine en drame. Un tracteur franchit un cédez-le-passage le 8 juillet 2022 à Beaujeu-Saint-Vallier, près de Gray en Haute-Saône. Le conducteur ne voit pas le scooter arriver sur sa gauche et le deux-roues n’a pas le temps de l’éviter. Le conducteur du scooter âgé de 16 ans est mort sur le coup. Le conducteur du tracteur, un apprenti agriculteur est à peine plus âgé - 18 ans au moment des faits. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, jeudi 8 décembre, devant le tribunal correctionnel de Vesoul.

Le prévenu est resté muet pendant presque toute l'audience. "Je souhaiterais garder le silence car la situation est très difficile", indique-t-il dès le début. Droit dans son costume noir, il repète : "rien à a ajouter", "rien à dire". "Rien à dire à la famille" de la victime non plus quand la présidente du tribunal le lui propose. S'il ne parle pas, son visage, lui, montre toute sa tension. Sa bouche se tord, sa mâchoire qui se crispe sans jamais se déverrouiller.

Permis suspendu pendant six mois

Le procureur relève son silence : "Vous avez derrière vous la famille. n’avez pas envie de dire comment ça s’est passé ?" Une question importante, car le procès est souvent le moment de s’expliquer ou même de s’excuser, mais là rien de la sorte. Son avocate soulève en début d'audience la nullité pour un vice de procédure. Ce sera rejeté. Dans sa plaidoirie, elle remet cause la victime en s'interrogeant sur le scooter et la vitesse à laquelle il roulait. Elle se demande si le deux-roues n'était pas débridé, si le casque était bien serré, car il a sauté au moment de la collision. Il est impossible de prouver que le scooter n'était pas débridé, mais une voisin affirme l'avoir entendu arriver et selon elle, il ne faisait pas le bruit d'un deux-roues qui va vite. Pour le casque, une expertise a prouvé qu'il était bien attaché.

La famille de la jeune victime elle aussi a ses interrogations. Le parrain et oncle de l'adolescent demande à la barre : "Comment ça se fait qu'il n'a pas vu la moto arriver alors que c’est en ligne droite et dégagé sur 3 km ?" La question reste sans réponse, mais le conducteur du tracteur est bel et bien reconnu coupable. En plus de la peine avec sursis, son permis de conduire a été suspendu pendant six mois, dès la fin du procès. Il est convoqué fin février pour une nouvelle audience pour les dédommagements pour la famille de la victime. Il doit d'ores et déjà verser 200 euros à six personnes : le père, la mère, la petite sœur, les deux grand-mères et le grand-père de la victime.