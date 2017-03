Accident de train au Luxembourg : l'erreur humaine n'est "pas si claire", selon un expert ferroviaire

Plus d'un mois après l'accident mortel de Dudelange, au Luxembourg, l'expert judiciaire a rendu son premier rapport préliminaire. Bernard Aubin, secrétaire général du syndicat First et blogueur spécialisé, affirme que rien ne permet d'affirmer qu'il y a eu une erreur humaine le jour du drame.

C'est une première étape dans l'enquête après l'accident mortel du 14 février dernier à Dudelange. L'expert judiciaire a rendu son premier rapport préliminaire. Il précise que le conducteur décédé a bien franchi un signal qu'il n'aurait pas dû dépasser. Il explique également qu'un dispositif technique aurait dû déclencher le freinage d'urgence du train, mais qu'il n'a pas fonctionné. Une erreur humaine suivie d'une erreur technique, voilà donc ce qui semble ressortir du rapport.

Des doutes sur ce que le signal affichait

Mais pour Bernard Aubin, secrétaire général du syndicat First et blogueur spécialiste des questions ferroviaires, c'est un peu plus compliqué que cela. "'Il arrive que lors de dysfonctionnements du système ferroviaire, les signaux présentent une indication, ça peut être un feu vert, alors même que dans le poste d'aiguillage, le signal a été commandé à la fermeture. Ça s'appelle un raté de fermeture, c'est répertorié comme tel. Ça peut arriver."

"Le rapport, que nous dit-il, continue Bernard Aubin ? Que le conducteur de train aurait du ralentir. Mais il ajoute quelques lignes plus tard que sur l'enregistrement dans la machine, il n'y a pas d'indication de fermeture. Donc la question reste ouverte : ce signal était-il au vert, était-il à l'orange ? On ne sait pas, on ne sait pas plus qu'il y a 5 semaines au moment de l'accident."