Accident de train à Dudelange : des frontaliers lorrains philosophes en gare de Luxembourg

A cause de la collision entre deux trains à hauteur de Dudelange au Luxembourg ce mardi, des milliers de frontaliers lorrains se sont retrouvés privés de TER. En gare de Luxembourg, des cars de substitution ont été mis en place. Tout s'est passé dans le calme.

Une collision entre deux trains au Luxembourg, mardi matin, entraîne la suspension du trafic ferroviaire entre Thionville et le Grand Duché, dans les deux sens. L'accident a aussi fait un mort -le conducteur luxembourgeois d'un TER- et deux blessés. La reprise du trafic n'est pas annoncée avant mercredi soir, ce qui oblige des milliers de frontaliers lorrains à trouver une autre solution que le rail pour faire la navette domicile-travail. Des cars de substitution ont été mis en place en gare de Luxembourg, dans lequel se sont engouffrés de très nombreux passagers. Des travailleurs "pendulaires" habitués des galères de train entre la France et le Luxembourg.

Les premiers bus de voyageurs vers Metz et Thionville partent de la gare de Luxembourg #accident #trains #frontaliers pic.twitter.com/8Uqwk0y3aX — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) February 14, 2017

Dans le hall de la gare de Luxembourg, deux "gilets rouges" attendent les passagers pour les orienter vers la gare routière. Sur le quai d'embarquement, devant les bus, cinq autres agents accueillent les clients. Il n'y a pas d'horaire, les cars partent dès qu'ils sont pleins, direction Thionville où les frontaliers pourront prendre le train pour finir leur voyage.

Vu les circonstances, on ne va pas râler"

Les passagers, dans leur immense majorité des travailleurs frontaliers lorrains, prennent la situation avec philosophie : "C'est un accident... Vu les circonstances, on ne va pas râler... On fait avec..." Cette patience, ils devront la conserver au moins jusqu'à mercredi soir : le retour à la normale n'est pas prévu avant. D'autres frontaliers ont pris leur voiture ou participé au covoiturage pour rentrer chez eux.

