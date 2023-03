Accident de transport scolaire à Lanta, plusieurs collégiens blessés

Les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne ont été sollicités en début d’après-midi. Quatre engins et une douzaine de pompiers sont intervenus pour un accident de circulation sur la commune de Lanta, à l'est de Toulouse. Accident entre une toupie de béton et un car scolaire.

D'après les secours, il y avait une quinzaine de collégiens dans le car au moment du choc. Des jeunes scolarisés au collège Les Roussillous de Saint-Pierre de Lages .

Parmi les victimes récupérées par leurs parents, deux sont en "urgence relative" comme le disent les pompiers. Ils seraient blessés par des éclats de verre. Une de ces victimes a été prise en charge aux urgences ophtalmologiques.