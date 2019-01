Accident de trottinette à Limoges : un blessé

Par Alain Ginestet, France Bleu Limousin

Un accident plutôt rare s'est produit tôt ce vendredi matin à Limoges. Une collision entre une voiture et une trottinette a fait un blessé sérieux. Ce type d'engin est de plus en plus répandu, notamment en ville.