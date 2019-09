Accident de trottinette électrique mortel à Levallois-Perret : l'audience reportée en avril 2020

Nanterre, France

Le conducteur d'un trottinette électrique impliqué dans un accident mortel à Levallois-Perret comparaîtra en avril 2020 au tribunal de Nanterre. L'audience devait se tenir ce lundi mais la famille de la victime a demandé son renvoi.

Le 12 avril dernier à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), le conducteur de la trottinette a grillé un feu rouge et renversé un octogénaire qui traversait la route au niveau d'un passage piéton. Le choc est violent, il est projeté à plus de trois mètres. L'homme de 81 ans est évacué à l'hôpital Beaujon de Clichy dans un état critique mais il est meurt trois jours plus tard d'un traumatisme crânien.

"Une imprudence" à l'origine de l'accident

"Il est très accablé depuis l'accident. La victime avait l'âge de son grand-père, c'est difficile " explique son avocate maître Valérie Colin. Selon elle, le conducteur explique l'accident par une "imprudence". "Un peu plus tôt, il a eu un incident avec un autre conducteur de trottinette qui l'avait fait tomber. Il était en colère, un peu sous le choc de cette première chute et il n'a pas vu le feu rouge. Il n'a pas grillé ce feu volontairement" assure son avocate.

Maître Valérie Colin espère que le tribunal ne condamnera pas son client pour l'exemple alors que le nombre d'accidents de trottinette se multiplie en France. "C'est un jeune homme au casier judiciaire vierge, qui n'avait pas bu, qui n'était pas positif aux stupéfiants. Il n'y a pas d'autres infractions que celle d'avoir grillé un feu" ajoute Valérie Colin.

Le conducteur de la trottinette comparaîtra en avril prochain devant le tribunal de Nanterre pour homicide involontaire avec la circonstance aggravante de violation manifeste des obligations de sécurité et de prudence. Il encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende. "Les faits sont reconnus. Je voudrais une peine qui ait une utilité pour mon client, qui ait un sens pour lui et peut-être pour d'autres et que l'on sache que ces engins ont une certaine dangerosité" conclut Valérie Colin.