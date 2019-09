Accident de trottinette électrique mortel à Levallois-Perret : le conducteur comparait pour homicide involontaire

Un homme de 21 ans comparaît ce lundi devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour homicide involontaire. Le 12 avril dernier, alors qu'il circulait à trottinette, il a percuté et tué un octogénaire qui marchait au niveau d'un passage piéton.

Nanterre, France

Le choc avait été très violent. Le 12 avril dernier à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), un octogénaire est mort après avoir été renversé par un homme circulant à trottinette. Âgé de 81 ans, il traversait la route au niveau d'un passage piéton alors que le feu était vert. Le conducteur de la trottinette ne s'est pas arrêté et l'a percuté de plein fouet, le projetant à plus de trois mètres. Il avait été évacué à l'hôpital Beaujon de Clichy dans un état critique mais il est mort trois jours plus tard d'un traumatisme crânien.

Le conducteur de la trottinette comparaît aujourd'hui devant le tribunal de Nanterre pour homicide involontaire avec la circonstance aggravante de violation manifeste des obligations de sécurité et de prudence. Il encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Une utilisation encadrée des trottinettes

Avec la prolifération des trottinettes électriques, les accidents se sont multipliés. La préfecture de police de Paris recense quatre personnes tuées à trottinettes dans l'agglomération parisienne depuis le début de l'année, en plus de cet accident à Levallois-Perret.

Le gouvernement souhaite mieux encadrer l'utilisation des trottinettes électriques en France. Cela fait partie du projet de loi mobilités qui a été adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée la semaine dernière.

A Paris, depuis le mois de juillet, des mesures spécifiques sont déjà entrées en vigueur. Il est interdit de rouler sur les trottoirs sous peine d'amendes ou encore de circuler à plus de 8 km/h dans les zones piétonnes. On évalue à Paris à 20 000 le nombre de trottinettes en libre-service et la maire de la capitale Anne Hidalgo a demandé aux opérateurs de ne pas augmenter la flotte.