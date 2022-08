Accident de vélo-cariole dans le Tarn : la petite fille est hors de danger

Lundi après-midi, un vélo-cariole a été percutée par une moto sur la commune de Sorèze (Tarn) tout près du lac de Saint-Ferréol. Une enfant de trois ans a été très grièvement blessée et héliportée à Toulouse. Ce mardi, sa famille ne craint plus pour sa vie.

Les témoins ont assisté à une scène terrible. Lundi 8 aôut, vers 16h, une moto qui effectuait un déplacement a percuté un vélo-cariole près du lac de Saint-Ferréol, sur la route entre Revel (Haute-Garonne) et les Cammazes (Tarn). La maire de Sorèze, Marie-Lise Housseau salue l'intervention extrêmement rapide des pompiers du Tarn. C'est probablement ce qui a sauvé la vie de la petite fille de trois ans qui était dans la cariole.

à lire aussi Une moto renverse un cycliste près du lac de Saint-Ferréol, une enfant de trois ans grièvement blessée

Le motard gêné par une zone d'ombre

L'enfant ne portait pas de casque, elle l'avait retiré à cause de la chaleur. Héliportée en urgence absolue à l'hôpital de Purpan à Toulouse à 70 kilomètres de là, elle n'aura pas de séquelles neurologiques. Elle souffre toutefois de blessures importantes qui nécessiteront une longue hospitalisation et des soins sur le long terme comme des lésions au foie, des côtes cassées et des fractures aux bras et aux jambes. Mais ce qui n'était pas acquis lundi, elle est désormais hors de danger.

Pronostic encore plus rassurant pour son père, âgé de 32 ans, lui aussi blessé dans l'accident. Le traumatisme crânien craint n'est finalement que contusions, points et dents cassées. La mère, elle aussi en vélo, n'a pas été touchée dans la collision.

Le motard, âgé de 21 ans, a lui aussi été hospitalisé mais il ne souffre que de blessures légères. Il suivait deux autres conducteurs de deux-roues au moment du dépassement et aurait été gêné par une zone d'ombre l'empêchant de bien voir la famille qui circulait à vélo. La famille, en provenance de Vendée, passait ses vacances dans la région.