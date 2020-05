Accident de voiture à l'étang de Lure : la passagère succombe à ses blessures

La passagère de la voiture tombée dans un étang de Lure est décédée à l'hôpital la nuit dernière, apprend-on ce dimanche. Elle s'est éteinte six jours après l'accident qui avait déjà coûté la vie à la conductrice, elle aussi âgée d'une vingtaine d'années.

La nouvelle a attristé toute la population de Lure en Haute-Saône. C'est le maire de la cité du Sapeur qui le confirme ce dimanche à France Bleu Belfort-Montbéliard. La passagère de la voiture qui avait plongé, lundi dernier, dans l'étang de la ZAC des Salines, près de Lure, est décédée dans la nuit de samedi à dimanche.

Grièvement blessée, elle a succombé à ses blessures six jours après l'accident qui avait déjà coûté la vie à la conductrice, elle aussi âgée d'une vingtaine d'années. La 3ème occupante avait pu sortir à temps et revenir à la berge à la nage. La voiture avait fini sa course dans l'étang, avant de couler jusqu'à 6 mètres de profondeur.

Pour rappel, l'accident avait eu lieu sur la D18 aux abords de la zone d'activité des Salines à Lure, près de la base nautique. La voiture, une Renault Clio, était partie en glissade, avant d'aller heurter des arbres au bord de l'étang. Le véhicule a plongé dans l'eau et s'est retrouvée à six mètres de profondeur. Selon une source proche de l'enquête, la conductrice aurait regardé son portable avant de perdre le contrôle du véhicule.

D'importants moyens de secours avaient été déployés dont l'intervention de six plongeurs.

Le maire de Lure, Eric Houlley, fait part de sa "profonde solidarité aux familles et aux proches des victimes" sur le compte facebook de la ville.