Accident près de Caen : décès d’un agent des routes du département du Calvados

Un grave accident sur la départementale entre Caen et Ouistreham s’est produit hier un peu avant 13h. Une voiture a percuté deux autres voitures et un fourgon de l’agence routière départementale du Calvados. Les deux agents avaient été grièvement blessés et transportés au CHU de Caen. L’un des deux est décédé indique ce matin le Conseil Départemental. Il était âgé de 43 ans.

L'accident s'est produit au bord de la quatre voies Caen-Ouistreham, au niveau de la bretelle d'insertion à cette départementale 515, près de Beauregard. Les conditions de conduite étaient compliquées après de fortes averses de pluie. Les deux agents travaillaient au nettoyage de la chaussée quand ils ont été percutés par une voiture conduite par un jeune de 19 ans. Ce dernier n'a pas été blessé.

Michel Fricout le vice-président du département en charge des infrastructures et du réseau, s'est rendu ce lundi matin au centre d'exploitation de Mathieu, proche du lieu de l'accident, où une cellule d'aide psychologique a été ouverte. Il apporte son soutien aux personnels déployés sur les routes et rappelle : "qu’il faut faire attention à nos agents, c'est un métier dangereux. Je demande aussi aux automobilistes de lever le pied quand ils passent devant un chantier. Le drame peut arriver et là le drame est arrivé". Une minute de silence a été observée en ouverture de la session départementale des élus du Calvados.