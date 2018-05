Trois employés du village de marques "The Village" à Villefontaine ont été blessés par la chute d'un portail à la fin de la journée d'ouverture, vendredi 18 mai. Les promoteurs assurent que la commission de sécurité avait "vérifié" le site, et que tout a été "revérifié" suite à l'accident.

Villefontaine, France

"C'est le lot des fins de chantier : il arrive que certains matériels ne soient pas au point". Après 20 mois de travaux énormes sans incident, le jour d'ouverture de "The Village" a été entaché d'un accident qui aurait pu être plus grave. À 20h15, vendredi 18 mai, un portail est sorti du rail au moment de sa fermeture par trois employés : il leur est tombé dessus. Tous sont blessés "légers"(*) et ont été secourus rapidement par les pompiers.

Le promoteur tente de rassurer

Pour Mathieu Boncour, chargé de la communication pour la Compagnie de Phalsbourg, le promoteur, l'accident s'expliquerait par une négligence en fin de chantier, mais il refuse d'engager la responsabilité du promoteur, qui aurait tout fait vérifier par la commission de sécurité, y compris le portail défaillant.

"Les commissions de sécurité ont passé une semaine à inspecter tous les éléments. Sur un chantier de vingt mois, précisons qu'il s'agit du seul incident", ajoute Mathieu Boncour, se voulant rassurant notamment pour le public. "Les secours ont pu accéder au site très rapidement, ce qui est une bonne chose", selon le représentant du promoteur, "tous les dispositifs de sécurité ont tout de même été revus avant l'ouverture", samedi matin.

Pour éviter des accidents, 80 gendarmes sont mobilisés tout le week-end afin de fluidifier le trafic automobile. © Radio France - Céline Loizeau

Un accident qui pose des questions

Pourtant, l'accident fait lever le sourcil de plusieurs acteurs de l'économie dans le territoire, à commencer par Pierre Pollard, bijoutier et responsable du commerce à la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) Nord-Isère. "Il y a forcément eu deux problèmes, à la fois dans le chantier et aussi dans la vérification", raisonne-t-il.

"Pour peu de choses, on a failli avoir une catastrophe"

Le commerçant s'interroge : "A cause des enjeux financiers, pour accélérer l'ouverture, n'aurait-on pas négligé une heure de travail d'un agent censé vérifier la sécurité ?". Et de conclure : "Ce n'est pas à moi de le dire, mais pour peu de choses, une vérification, on a failli avoir une catastrophe".

Fréquentation au rendez-vous

L'incident n'a pas semblé refroidir les visiteurs en manque de bonnes affaires en ce début de week-end de Pentecôte. Selon Mathieu Boncour, les parkings étaient pleins toute la matinée de samedi, et la compagnie de Phalsbourg prévoyait 60 000 personnes sur le site en cumul sur la journée de samedi.

(*) : samedi 19 mai, en début d'après-midi, l'un était sorti de l'hôpital, les deux autres devaient logiquement en sortir avant la fin du week-end