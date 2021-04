Accident du pont de Chartreuse à Grenoble : le joggeur en état de mort cérébrale, le conducteur, écroué

Selon les médecins, le joggeur de 51 ans, est en état de mort cérébrale. Il a été percuté par la voiture du chauffard, lancée à 120km/H, comme en atteste le compteur, resté bloqué sur cette vitesse.

Fauché par une voiture folle

L'homme faisait tranquillement son footing sur le trottoir et sans doute se dirigeait-il, en ce dimanche matin, en direction du site de la Bastille, très prisé des coureurs, quand la Mitsubishi l'a fauché, après avoir fait plusieurs tonneaux et arraché deux poteaux d'éclairage. Quand les secours arrivent, il est déjà en arrêt cardio respiratoire. Depuis, il était hospitalisé au service déchocage du chu de Grenoble dans un état désespéré.

Placé en garde à vue, puis écroué

Quant au chauffard du pont de Chartreuse, qui lui est sorti indemne de l'accident, il avait été placé en garde a vue. Hier en fin d'après-midi, il a donc été mis en examen pour blessures involontaires aggravées par la vitesse et l'alcool. Car il avait 1,81 grammes d'alcool par litre de sang, mais le test aux stupéfiants s'est révélé négatif. Il a expliqué avoir passé la soirée de samedi à dimanche à boire et faire la fête avec ses amis. Il a été écroué par le juge des libertés et de la détention, suivant en cela les réquisitions du parquet.

Des charges qui pourraient s'alourdir

Mais les charges retenues contre lui pourraient s'alourdir si le joggeur décède. Quant aux deux passagers de la voiture, l'un de 22 ans est indemne comme le conducteur, le second, âgé de 23 ans, est blessé mais ses jours ne sont pas en danger