Dans l'enquête sur le déraillement de la rame d'essai d'un TGV près de Strasbourg en novembre 2015, Systra, filiale de la SNCF est mise examen pour "blessures et homicides involontaires par maladresse".

Eckwersheim, France

La société Systra, filiale de la SNCF, a été mise en examen ce mardi pour "blessures et homicides involontaires par maladresse" dans l'enquête sur le déraillement d'une rame d'essai du TGV Est, le 14 novembre 2015 à Eckwersheim (Bas-Rhin). Onze personnes avaient été tuées dans l'accident dû à une vitesse excessive, 53 ont été blessées.

Systra, société d’ingénierie chargée de la réalisation des essais est également mise en examen pour "imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement".

La SNCF convoquée mercredi

Systra a été entendue sur deux journées en tant que personne morale par le juge d'instruction. La SNCF est convoquée mercredi dans ce dossier à "des fins de mise en examen pour homicide et blessures involontaires". En octobre 2016, deux employés de la SNCF et un salarié de Systra ont déjà été mis en pour "homicides et blessures involontaires".

Dans leur rapport, les experts judiciaires ont confirmé la thèse d'un freinage trop tardif. Le train avait abordé la courbe à 265 km/h, alors que la vitesse prescrite pour cet essai était de 176 km/h sur cette portion. Au point de déraillement, il circulait encore à 243 km/h.