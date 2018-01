Plus de trois ans et demi après l'accident à la Fête foraine d'Orléans, la même peine a été requise ce lundi contre l'exploitant du train fantôme "Horror Show". Deux jeunes filles de 15 et 19 ans avaient été grièvement blessées dans la chute de l'un des wagons du manège.

Orléans, France

Un an après la condamnation de l'exploitant du train fantôme de la Fête foraine d'Orléans, cet homme de 37 ans était à nouveau jugé ce lundi en appel. Plus de trois ans et demi après le drame, la question est toujours de savoir si ce forain est coupable ou non de négligence. A l'époque, Eddy, forain depuis qu'il est bébé (selon ses mots), n'était pas le propriétaire à proprement parlé de l'Horror Show. Ce train fantôme, on venait juste de lui prêter. En quelque sorte, il l'essayait pour voir s'il voulait l'acheter plus tard.

Un accident toujours inexplicable, selon le forain

Aujourd'hui, le forain assure qu'à l'époque, il ne pouvait pas détecter ces défauts qui ont conduit au drame, ce jeu d'à peine plus de 4mm entre le système d'accroche du wagon et les rails, cette planche défectueuse où le wagon s'est bloqué. Bref, un accident inexplicable qui le traumatise toujours: voila pour sa défense.

De leur côté, les parties civiles et l'avocat général n'ont pas le même avis et ont remis en avant toutes les zones d'ombre de cette affaire. Comment Eddy a-t-il pu changer certaines pièces du wagon directement en cause dans l'accident en les vérifiant simplement "à l’œil", comme il le dit? Pourquoi a-t-il lui-même actionné le départ d'autres wagons derrière alors que celui des victimes était déjà coincé? Pourquoi, à l'étage du manège, n'y avait-il que du personnel sans qualification et sans la moindre consigne, des gens recrutés alors qu'ils ne faisaient que passer devant le manège? "Bah faut quand même pas bac +12 pour faire peur aux gens", rétorque Eddy.

"Nous n'avons pas de prise de conscience de la responsabilité du forain dans ce dossier" Maître Sabine Petit, avocate des deux victimes Copier

Aujourd'hui, les deux victimes tentent toujours de se reconstruire. L'une travaille dans la petite enfance, l'autre commence des études de médecine mais physiquement et psychologiquement, elles gardent des séquelles de cet accident. Leur wagon s'était écrasé au sol, après une chute de 4 mètres. Elles avaient atterri tête la première sur le bitume. Après avoir été suspendu, le forain a repris le travail avec un autre train fantôme et un petit 8 pour enfant.

L'avocat général a réclamé ce lundi la confirmation de la culpabilité du forain avec la même peine, 6 mois fermes. La décision sera rendue le 3 avril prochain. L'avocat du forain a lui réclamé du sursis avec mise à l'épreuve.