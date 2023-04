Accident du travail à Bordeaux : près de 3 ans après la mort de Steven, le procès pour homicide involontaire

"Les services d’enquête n’ont pas fait de photo sur les lieux et l’inspecteur du travail n’est pas monté sur le toit. Il y a beaucoup de manque dans ce dossier, c'est dommage." Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Denis Roucou, souffle plusieurs fois ce lundi 24 avril, pendant le procès de Jennifer Gilbert comme représentante morale de la SARL Gilbert jugée pour homicide involontaire. Il est reproché à l'entreprise de ne pas avoir mis en place les conditions de sécurité suffisantes pour ses employés qui travaillaient sur un toit à 4m55 de hauteur dans le quartier Nansouty à Bordeaux trois ans plus tôt. Steven Jaubert, 27 ans, est passé au travers d'une plaque éverite (plaque de fibrociment amianté) le 17 septembre 2020 à 13h30, il est décédé au CHU de Bordeaux une semaine plus tard.

Il faudra d'ailleurs attendre le décès du futur papa après ses sept jours de coma pour qu’une enquête soit diligentée. Impossible donc de savoir s’il y avait des harnais mis à disposition des salariés le jour du drame. L’entreprise parle de faute de la victime qui a choisi de ne pas s’équiper. Les parties civiles mettent en avant, les quatre planches mises à disposition pour nettoyer 1700m² de toiture, le manque de points d’ancrage pour accrocher son harnais et aussi le manque de consignes et de formation aux règles de sécurité.

Dans ce dossier, le tribunal a requis 50.000 euros de dommages et intérêts. La procureure parle de faits "émotionnellement très lourds et dramatiquement simples, on ne leur a jamais dit de s'harnacher !"

Alors l'avocat de la défense, Christophe Biais, s'agace pendant sa plaidoirie : "Mais est-ce que j’attends monsieur le président que vous me disiez de porter ma robe avant d’entrer dans la salle d’audience ? Non ! Est-ce que dans ma voiture j’attends qu’on me dise de porter ma ceinture de sécurité ? Non plus !"

Un procès qui permet à la CGT construction de se porter partie civile pour mettre en lumière les accidents du travail en général. Sa représentante Marion Ménage avoue : "La chasse c’est huit morts par an et ça fait la une des journaux, 265 morts sur les chantiers de construction et un salarié qui meurt ça n’émeut personne." Selon les derniers chiffres de l'assurance maladie, l es accidents du travail ont fait, au total, 645 morts en 2021 .

La décision a été mise en délibéré au 22 mai prochain.