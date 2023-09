Accident du travail à Urrugne : "Ça n'est pas normal qu'un travailleur ne rentre pas de sa journée de travail"

Une simple prise de parole en basque et en français devant les collègues de travail et les proches. L'hommage rendu à un salarié ivoirien ce mardi 19 septembre a été bref mais intense. Quelques jours avant, Issoufou Dione est mort dans un accident sur son lieu de travail à Urrugne, alors qu'il conduisait un engin de chantier. Comme le veut la procédure, la victime a été autopsiée et une enquête de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, la Carsat, ainsi qu'une enquête judiciaire, ont été ouvertes pour connaitre les circonstances du drame.

Naturalisé au bout de trois ans

Les syndicats CGT, LAB, FSU, et Solidaires avaient organisé le rassemblement du 19 septembre. Dans leur courte déclaration ils ont souligné que ce rassemblement était nécessaire parce que "tout simplement, il n'est pas acceptable qu'un salarié ne rentre pas de sa journée de travail. Une enquête est ouverte et la Carsat et l'inspection du travail d'un côté, et la police de l'autre doivent mener leur enquête". Ils se disent aussi prêts à se tenir aux côtés de la famille "si jamais la responsabilité de l'accident est portée sur le salarié".

Plusieurs personnes du collectif d'accueil des migrants Etorkinekin Diakité ont aussi participé au rassemblement. Ils avaient accueilli Issoufou Dione à son arrivée à Bayonne et l'avaient accompagné dans son parcours. Juste trois mois avant son accident, il avait obtenu ses papiers pour régulariser sa situation en France.