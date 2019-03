Accident du travail au Pian-Médoc : le PDG de l'entreprise Decons menacé d'une peine de prison ferme

Le 17 janvier 2018 un salarié de l'entreprise de recyclage de métaux du Pian-Médoc avait été tué par un bulldozer qui manoeuvrait sur le site. Le conducteur de l'engin ainsi que le PDG, David Decons, comparaissait ce lundi devant le tribunal. La procureure de la République a requis 6 mois de prison avec sursis pour le conducteur et 4 mois ferme contre le PDG.

Quand on sait qu'il y a un problème de sécurité dans son entreprise et qu'on ne fait rien, la faute est grave et délibérée