Accident du travail mortel à l'abattoir de Lanfains : "la justice ne pourra pas vous rendre votre fils"

Ce jeudi 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a essayé de comprendre ce qui a conduit à la mort de Tom Le Duault . Cet étudiant de 18 ans était venu travailler en intérim pendant les vacances de la Toussaint 2021 dans l'abattoir LDC où travaille sa mère depuis plus de 20 ans. Il est mort le 25 octobre 2021, le premier jour de son contrat, écrasé sous des caisses remplies de centaines de kilos de volailles dans le frigo carcasses.

Défaut de formation

Il a été question du défaut de formation, des problèmes de sécurité, du dysfonctionnement de l'engin élévateur utilisé par ce jeune homme. Les parents ont écouté les débats, parfois techniques, avec le portrait de leur fils sur les genoux. Et puis la présidente les a invité à prendre la parole.

"Moi, j'ai fait confiance à LDC et c'est la plus grosse erreur de ma vie ! Ils n'ont pas pris soin de mon fils. Il était seul dans le frigo. Vous croyez qu'un jeune de 18 ans doit être seul ? Non ! " La détresse et la colère d'une maman dans la salle d'audience.

"Vous travaillez encore dans l'entreprise Madame ?" "Oui, à mi-temps. J'ai des photos de mon fils sur mon bureau pour tenir." "La peine devra être à la hauteur de notre peine", prévient le père de la victime.

"Malheureusement, ça ne sera jamais suffisant pour vous, la justice ne pourra pas vous rendre votre fils.", répond la présidente. "Oui mais il ne faudra pas y ajouter de la colère !"

Décision le 25 mai

Une peine de 15 mois de prison avec sursis a été requise à l'encontre de l'ancien directeur de l'abattoir, poursuivi pour homicide involontaire, avec circonstance aggravante. Une amende délictuelle de 375 000 euros a également été requise à l'encontre de la société.

Le jugement a été mis en délibéré au 25 mai 2023.

