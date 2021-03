Accident du travail mortel à Mulsanne : un nouveau procès ce lundi, huit ans après les faits

Huit ans presque jour pour jour après la mort d'un jeune intérimaire sur un chantier à Mulsanne (Sarthe), et alors que l'affaire a déjà été jugée en 2018, un nouveau procès se tient ce lundi 29 mars au Mans. Un calvaire pour la famille de l'ouvrier, qui voudrait pouvoir tourner la page.

Presque 8 ans jour pour jour après l'accident qui a coûté la vie à Pierre Monin, et après déjà quatre renvois du procès initial, puis une audience civile, un nouveau procès se tient ce 29 mars 2021

C'est une histoire qui n'en finit pas. Celle de Pierre Monin, cet ouvrier intérimaire de 21 ans tué le 26 mars 2013 sur le chantier d'un lotissement à Mulsanne (Sarthe), écrasé par un engin. Alors qu'un procès s'est tenu en 2018, le conducteur de l'engin va pourtant être de nouveau jugé ce lundi 29 mars 2021 : il n'avait pas reçu la convocation à l'audience il y a deux ans et demi, et a donc été condamné à dix mois de prison ferme en son absence. Comme le droit l'y autorise, l'homme a fait opposition de cette décision et obtenu d'être jugé de nouveau.

Six convocations ne seraient jamais arrivées

La convocation avait été envoyé à la mauvaise adresse, le conducteur d'engin avait appris sa condamnation "dans la presse" explique son avocate. Difficile à comprendre pour la famille de Pierre Monin. Le procès avait été renvoyé à quatre reprises avant de pouvoir enfin se tenir, puis il y a eu l'audience civile. "A chaque fois, il n'est jamais venu, qu'on ne me dise pas qu'il n'était pas au courant", s'indigne la mère de la victime, Evelyne Huet-Monin.

La famille du jeune intérimaire devra donc de nouveau se présenter au tribunal ce lundi, pour la septième fois. "J'aimerais tourner la page et pouvoir penser à mon fils autrement", explique sa maman avec lassitude. Et ce n'est pas fini : les trois autres prévenus condamnés en 2018 ne sont pas concernés par la procédure de ce 29 mars, mais ils ont de leur côté contesté le premier jugement. Il y aura donc aussi, un jour, un procès en appel.