Accident du travail mortel au port d'Illange en 2009 : Gepor relaxée, un ancien responsable condamné

La société Gepor, filiale transport d'ArcelorMittal dans la Fensch, a été relaxée, ce lundi, par le tribunal correctionnel de Thionville. Elle était poursuivie pour un accident du travail mortel survenu en 2009.

Le responsable logistique de l'époque, en revanche, a été condamné à un an de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende.

Une condamnation bien en deçà des réquisitions du parquet, qui avait demandé entre 8 et 10.000 euros d'amende pour le responsable hiérarchique d'Anthony Saumen, lors de l'audience en septembre dernier.

Soulagement pour la famille

Malgré tout, et bien qu'elle réclamait également la condamnation de la société Gepor, la famille de la victime est soulagée par cette décision : enfin la justice a tranché, après un long, très long combat judiciaire : onze années de procédure, plusieurs non-lieux et une décision de la cour d'appel.

Le papa d'Anthony est mort il y a six mois, sans savoir que la justice lui a finalement donné raison.

Lors du procès, Me Christelle Merll, qui défend la famille Saumen, avait pointé du doigt des manquements dans la sécurité et les installations de Gepor. Anthony Saumen conduisait un engin de chantier, de nuit, sur le port d'Illange. L'engin a déraillé et est tombé dans la Moselle. Le corps de l'ouvrier n'avait été découvert que deux mois plus tard.

L'ancien responsable logistique a la possibilité de faire appel de la décision, dans un délai de dix jours après l'énoncé du jugement.