Accident du travail : un hommage à Moussa Gassama, mort en nettoyant les vitres d'un centre social de Paris

Moussa Gassama, 58 ans, est mort le 5 mars dernier alors qu'il nettoyait les vitres d'un centre d'action sociale du XXe arrondissement de Paris. Ce mercredi 6 avril, un rassemblement est organisé pour lui rendre hommage et dénoncer les conditions de travail dans le secteur du nettoyage.

Moussa Gassama, un laveur de vitres et père de famille de 58 ans est mort le 5 mars derniers, deux semaines après avoir une chute de plusieurs mètres sur son lieu de travail à Paris.

Il s'appelait Moussa Gassama et nettoyait les vitres d'un centre d'action sociale du XXe arrondissement de Paris depuis sept ans. Ce père de cinq enfants de 58 ans est mort le 5 mars dernier, deux semaines après avoir fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il travaillait. Une enquête est ouverte pour tenter d'expliquer comment un tel drame a pu se produire.

Ce mercredi, un hommage à Moussa est organisé par plusieurs syndicats, dont la CGT. A partir de midi, un rassemblement est prévu devant le centre d'action sociale avant le départ d'un cortège en direction de l'entreprise qui employait Moussa Gassama, une PME mandatée par la Ville de Paris pour le nettoyage de ce centre.

Entre hommages et revendications

Car pour les syndicats, cet accident de travail est dû à un manque de sécurité sur place. "Sur place, on n'a pas retrouvé le matériel de sécurité personnel de Moussa, ni de perche télescopique pour nettoyer les vitres", assure Fabrice Egalis, membre du collectif parisien CGT du nettoyage. Des propos que conteste l'entreprise sous-traitante : "Les enquêtes ont bien démontré qu'il portait son équipement de protection individuel, et qu'il avait une perche", affirme son secrétaire général.

Derrière cet hommage, les syndicats ont donc plusieurs revendications. "On réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par ricochet du donneur d'ordre, ici la Ville de Paris, qui passe par des sous-traitant sans vérifier que les conditions de sécurité sont respectées", explique Fabrice Egalis. "La Ville de Paris devrait embaucher directement les salariés pour faire tous ses travaux, parce qu'avec ce phénomène de sous-traitance elle se dédouane de toute responsabilité."

C'est tout le système de sous-traitance qui est dans le collimateur de la CGT, qui estime qu'il "aggrave les conditions de travail au point de risquer la vie des salariés". Là aussi, l'entreprise conteste : "cela fait 40 ans qu'on existe et on n'a jamais eu d'accident de ce type là. On fait très attention aux salariés".

Des accidents du travail plus nombreux ?

En 2019, le bilan de l'Assurance Maladie permettait d'établir que les accidents du travail faisaient deux morts par jour travaillé, soit 733 décès sur un an. Après une baisse de 24% du nombre de morts dans le cadre du travail en 2020, notamment à cause de la pandémie qui a réduit l'activité économie, le nombre d'accidents graves voire mortels semble remonter. Pour le moment, l'Assurance Maladie, chargée de les comptabiliser, n'a pas publié de rapport pour 2021.

"On a une vision avec deux ans de retard, c'est déjà un premier problème dans la lutte pour faire baisser ces chiffres", regrette Jean-Pascal François, secrétaire fédéral de la CGT construction. C'est d'ailleurs sur les chantiers que les accidents se multiplient en Île-de-France, en particulier sur les travaux du Grand Paris. Depuis décembre 2021, le chantier de la future Ligne 16 a fait au moins trois morts et cinq blessés grave. "Ce sont des chantiers avec des délais, des contraintes, beaucoup de corps de métier au même endroit, autant de facteurs qui augmentent les risques", selon Jean-Pascal François.

Mais pour lui, le problème est avant tout économique : "il n'y a pas de fatalité, c'est avant tout un manque de moyens. Si on se décidait à mettre plus d'argent pour améliorer les conditions de travail, le nombre d'accident baisserait." Au-delà des chantier, d'autres secteurs d'activités ont connu de graves accidents du travail ces derniers mois : des chauffeurs routiers, taxis ou éboueurs tués sur les routes, notamment.