Accident du travail : un homme grièvement brûlé en Corrèze sur une ligne haute tension

Les pompiers de Corrèze et Dordogne ont pris en charge la victime

Cublac, France

Un salarié de 41 ans a été pris en charge en urgence absolue par les pompiers, ce mercredi matin, à Cublac en Corrèze. Cet employé d'une société sous-traitante d'Enedis intervenait sur une ligne à haute tension de 20.000 volts au lieu-dit Pontour. Avec un collègue, il se trouvait dans une nacelle au moment où l'accident s'est produit.

Transféré au service des grands brûlés de l'hôpital de Bordeaux

Pour l'instant, les causes de l'accident sont inconnues. Pris en charge par les pompiers de Brive (Corrèze), Terrasson et Le Lardin-Saint-Lazare (Dordogne) et une équipe du SMUR de Brive, l'homme a été admis au centre hospitalier de Brive avant son transfert vers le service des grands brûlés de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. A priori, son pronostic vital n'était pas engagé selon les secours. L'autre agent qui se trouvait dans la nacelle a lui été pris en charge en urgence relative.