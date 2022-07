Hières-sur-Amby : un ouvrier enseveli lors du forage d'un puits

Un ouvrier a été victime d'un accident du travail ce mercredi 6 juillet à Hières-sur-Amby dans le Nord-Isère. Il creusait un puits sur le terrain d'un particulier. Alors que lui et son collègue avaient foré à quinze mètres de profondeur, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'eau. Ils décident alors de retirer le matériel utilisé pour étayer l'ouvrage.

C'est alors que le terrain s'est brutalement affaissé, engloutissant l'ouvrier.

Les équipes de sauvetage sont encore sur place. Au plus fort des opérations, près de 70 pompiers étaient présents, ainsi qu'une équipe cynophile. La mission s'annonce périlleuse et longue à cause des risques d'un nouvel effondrement. Impossible pour l'instant de connaître l'état de santé de la victime mais selon nos informations, les secours recherchent un corps.