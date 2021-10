Accident du travail : une femme chute du paquebot Wonder of the Seas

Un accident du travail ce mardi après-midi un peu avant 15 heures aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Une femme de 44 ans a fait une chute alors qu'elle travaillait sur le Wonder of the Seas, le plus gros paquebot du monde qui doit être livré ce vendredi à l'armateur (RCCL).