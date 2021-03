Un important accident de la circulation a eu lieu ce jeudi après-midi sur la nationale 13, à hauteur de Saint-Joseph. Deux voitures et 6 personnes sont impliquées, coupant la circulation le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers.

Accident entre deux voitures sur la N13 : la circulation coupée entre Valognes et Cherbourg

Il était 14h43 ce jeudi après-midi lorsque les sapeurs-pompiers ont été alertés d'un accident de la route sur la nationale 13. Au niveau de l'échangeur Saint-Joseph, dans le sens Valognes-Cherbourg, deux voitures viennent d'entrer en collision. Une fois sur place, il a fallu d'abord faire du balisage autour de l'accident, ce qui a coupé la circulation le temps de l'intervention. Les automobilistes ont été dévié jusqu'à 16h15 environ, heure de la réouverture de l'axe.

Une personne désincarcérée

6 personnes se trouvaient à bord des véhicules au moment de l'accident dont une, encore bloquée à l'intérieur. Cette dernière a pu être désincarcérée, mais au final, 5 personnes ont été légèrement blessées et emmenées à l'hôpital de Cherbourg. Il s'agit là d'une femme de 60 ans, d'un homme de 46 ans, et de 3 enfants, âgés de 13, 7 et 5 ans. Ils étaient tous à bord de l'un des deux véhicules lorsque celui-ci a effectué plusieurs tonneaux. La dernière victime, une femme de 43 ans, était seule dans sa voiture. Elle n'a pas été emmenée par les secours à l'hôpital.