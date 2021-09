Une collision s'est produite ce jeudi 16 septembre entre un bus scolaire et un véhicule de la gendarmerie sur la départementale 938 qui relie Thouars et Parthenay, au niveau de Glénay. Les 27 enfants sont indemnes.

Accident entre un bus scolaire et un véhicule de la gendarmerie sur la route Thouars-Parthenay

Un accident entre un bus scolaire et un véhicule de la gendarmerie s'est produit ce jeudi 16 septembre vers 17h30 dans les Deux-Sèvres. C'est sur la départementale 938, la route qui relie Thouars et Parthenay, au niveau de la commune de Glénay. Il y avait 27 enfants à bord du bus, aucun n'est blessé indiquent les secours. Le gendarme et la conductrice du bus sont sortis seuls de leurs véhicules. Un bus de substitution a été affrété pour prendre en charge les enfants. Pas de blocage de la route. L'intervention mobilise 22 pompiers deux-sévriens.