Accident entre un TER et un poids-lourd à Hochfelden : plusieurs blessés

Une collision entre un TER et poids-lourd a eu lieu vers 10h30 jeudi matin au passage à niveau de Hochfelden (Bas-Rhin). Selon les pompiers, il y a plusieurs blessés.

Un accident a eu lieu ce jeudi matin à Hochfelden (Bas-Rhin). Il s'agit d'une collision entre un TER et un poids-lourd à hauteur du passage à niveau, tout près de la brasserie Météor. Selon nos informations, le poids-lourd est resté bloqué sur les voies entre les barrières du passage à niveau. Le chauffeur a eu le temps de s'extraire de son camion avant l'accident.

Dans un communiqué, le Sdis du Bas-Rhin parle de "plusieurs blessés", au moins trois. Parmi les victimes, le conducteur du train. Une cinquantaine de pompiers sont sur place et 25 engins de secours sont mobilisés. Le camion a été coupé en deux par le choc et projeté à une cinquantaine de mètres.

Les pompiers recommandent d'éviter le secteur de la rue du général Gouraud à Hochfelden, pour faciliter l'accès des secours. La circulation des trains est interrompue entre Strasbourg et Nancy et des liaisons TER sont supprimées entre Strasbourg et Metz.

Plus d'information à suivre.