Accident entre un tramway et une voiture à Strasbourg

Une voiture et un tramway sont entrés en collision à Strasbourg.

Strasbourg, France

Une voiture et un tramway se sont percutés mardi matin vers 11h à Strasbourg. L'accident s'est produit tout prêt de l'avenue du Rhin, au niveau de la rue Edmond Michelet.

La voiture a été très endommagée. Le conducteur très légèrement blessé.

La circulation des trams des lignes C et E a été interrompue pendant près d'une heure entre les arrêts Esplanade et Landsberg. A midi, elle a repris mais des retards sont toujours à prévoir indique la CTS sur son compte Twitter.