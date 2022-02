Accident entre une moto et un attelage de chiens de traîneau dans les Deux-Sèvres

C'est un accident peu banal qui s'est produit ce mardi 22 février vers 15 heures à Saint-Maxire, près de Niort dans les Deux-Sèvres : une collision entre une moto et un attelage de chiens de traîneau. D'après les premiers éléments, il n'y avait pas une bonne visibilité, les chiens ont traversé une route et la moto a heurté les liens de l'attelage. Le conducteur de l'attelage, qui habiterait dans le secteur, n'a rien, les chiens non plus. Le motard serait légèrement blessé selon un premier bilan.