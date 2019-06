Sur-accident et gros bouchons sur l'A4 ce matin

Accident spectaculaire ce jeudi matin sur l'A4 dans le sens Strasbourg-Paris. Vers 7h30 à Courcelles-Chaussy, un poids lourd a percuté une camionnette de la Sanef en train de prendre en charge un véhicule accidenté. Bilan : trois blessés légers et une dizaine de kilomètres de bouchon.

Courcelles-Chaussy, France

Il était 7h37 exactement ce jeudi matin lorsque les sapeurs-pompiers ont été appelés sur l'A4. Une voiture seule était accidentée au niveau de Courcelles-Chaussy dans le sens Strasbourg-Paris. Le conducteur, légèrement blessé, a été rapidement transporté à l'hôpital de Mercy et deux employés de la Sanef plaçaient des plots de signalisation sur la voie en ayant garé leur camionnette sur la bande d'arrêt d'urgence.

C'est alors qu'un poids lourd percute cette dernière et finit sa course dans le terre-plein central. Le sur-accident perturbe fortement la circulation, le camion bloquant la route et le péage de Boulay étant fermé. Peu après 10h avec une dizaine de kilomètres de bouchons, les voitures rouleront de nouveau mais sur une voie. Les services de la Sanef réparent la glissière de sécurité, brisée dans l'accident. Tout devrait revenir à la normale ce jeudi, dans l'après-midi.

Les deux victimes ont eu beaucoup de chance au cours de l'accident. Les employés de la Sanef ont eu le temps de voir arriver le camion sur eux et se sont jetés pour éviter le poids lourd. Selon les sapeurs-pompiers, ils sont surtout en état de choc au moment d'être pris en charge par les secours. Eux aussi seront transportés à l'hôpital de Mercy avec des plaies au niveau des bras.

Le camion est en cours d'extraction en fin de matinée. L'occasion pour la Sanef d'alerter sur la sécurité de ses employés, souvent mis en danger par ce type d'accident.