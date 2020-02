Accident ferroviaire de Dudelange : "14 défaillances sur ce système depuis 2017" dénonce la CGT

La CGT cheminots de Moselle réagit à la fin de l'enquête au Luxembourg sur l'accident de Dudelange en 2017 et le non-lieu requis par le parquet du Grand-Duché à l'encontre des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Moselle, France

Bientôt trois ans après le tragique accident ferroviaire de Dudelange, le parquet de Luxembourg a rendu mardi 11 février les conclusions de son enquête, écartant une responsabilité des Chemins de Fer Luxembourgeois. Si un problème de signalisation est bien avéré, le communiqué du parquet luxembourgeois évoque également "l’inattention du conducteur du train" décédé dans la collision avec un autre train de frêt, "qui n’a, ou bien, pas vu ou pas réagi au signal avancé qui présentait un avertissement, ou bien n’a pas vu ou réagi seulement tardivement au signal principal."

Dysfonctionnements techniques

Un constat paradoxal qui interroge Christophe Achoub, délégué et responsable de la communication de la CGT de Moselle, invité de France Bleu Lorraine. "On est un peu surpris quant on porte la responsabilité du conducteur sur un manque de vigilance. Il ne faut pas oublier que si le système avait fonctionné normalement, il n'y aurait pas eu d'accident." Preuve de ces dysfonctionnements techniques, le délégué syndical affirme qu'il y a "14 défaillances sur ce système depuis 2017."

Si le système avait fonctionné normalement, il n'y aurait pas eu d'accident.

Christophe Achoub ne digère toujours pas l'attitude de la direction régionale de la SNCF de l'époque qui avait fait peser la menace de sanctions à l'encontre des cheminots qui refusaient de passer la frontière après l'accident. "On continue d'envoyer des cheminots et des clients sur un système qui présente des problèmes de sécurité [...] Nos collègues nous disent qu'ils ont toujours la boule au ventre quant il arrivent au poste frontière."

Quand au nouveau système de sécurité européen des trains ERTMS, que le Luxembourg exige sur tous les trains qui rentrent sur son territoire depuis le 1er janvier 2020, Christophe Achoub estime que la SNCF est encore loin du compte, avec seulement 14 rames équipées (soit la moitié des trains de la ligne Metz-Thionville-Luxembourg) dont plusieurs ne sont pas en état de circuler.