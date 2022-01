Plus de quatre ans après le drame, la justice vient de décider le renvoi en correctionnelle de la conductrice du car scolaire percuté par un TER en 2017. Les juges de Marseille ne retiennent pas le caractère intentionnel de la part de l'employée.

Accident de Millas : la conductrice sera jugée pour homicide et blessures involontaires

Les pompiers et les gendarmes lors de l'accident de Millas, le 14 décembre dernier

C'est une nouvelle étape dans le drame de Millas survenu le 14 décembre 2017. Une collision entre un autocar transportant des élèves du collège Christian Bourquin à Millas et un TER à un passage à niveau qui avait fait six morts et huit blessés.

La conductrice du car sera renvoyée devant le tribunal correctionnel de Marseille. Elle sera jugée seule, pour "homicide et blessures involontaires" conformément à sa mise en examen initiale quelques jours après l'accident. L'enquête est bouclée depuis la fin 2021. L'ordonnance de renvoi stipule que l'employée de la compagnie d'autocar aurait agi "par imprudence, inattention, maladresse, négligence ou manquement à une obligation de prudence, ou de sécurité... En l'espèce, en ne prêtant pas attention au caractère fermé du passage à niveau".

Pas encore de date pour l'audience

Tout le procès devrait tourner autour de la question de savoir si les barrières du passage à niveau étaient fermées ou pas. La conductrice risque sept ans de prison et 100.000 euros d'amende.

En revanche, on ne connaît pas encore la date de ce procès qui doit durer une semaine à priori. Une audience technique doit se tenir le 29 avril 2022.