Accident grave d'un vélo en libre-service à Poitiers : "La batterie avait été changée la veille"

24h après le grave accident qui s'est produit rue des Carmélites à Poitiers, on en sait un peu plus sur les événements qui ont précédé la chute d'une cycliste qui n'est visiblement pas parvenue à freiner alors qu'elle se trouvait lancée à pleine vitesse dans une descente du centre-ville.

La société Pony qui exploite le service de cycles et trottinettes en libre-service précise que l'usager "a débuté son trajet rue Carnot à 11h et que son trajet s'est terminé trois minutes plus tard". Contre un mur. La violence du choc a été telle qu'un passant témoin de la scène a fait un malaise.

Premier accident d'une telle gravité pour la société Pony

"Le vélo avait été révisé le 31 mars dernier. Sa batterie a été changée la veille de l'accident. Normalement, lors de cette opération, une vérification sommaire est opérée, notamment pour vérifier que les freins fonctionnent".

L'événement a en tout cas suscité une vive émotion chez l'opérateur qui connaît là son "premier accident d'une telle gravité". Ce modèle est déployé depuis plus de deux ans dans différents pays et "jamais nous n'avions connu un pareil incident" confirme Guillem Leroux, le responsable des relations publiques de Pony.

Le vélo accidenté est entre les mains de la police avant sans doute une expertise poussée pour comprendre ce qui s'est passé et confirmer s'il y a bien eu une défaillance du système de freinage. Un cas "isolé" qui n'entraînera de mesure particulière. Les autres vélos du parc resteront à disposition des habitants.

La victime, une jeune femme prise en charge hier pour un trauma crânien sérieux, est toujours hospitalisée, mais de source policière, ses jours ne sont pas en danger.