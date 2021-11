VIDÉO - Accident impressionnant sur la Promenade des Anglais

Plus de peur que de mal, des dégâts matériels et une photo impressionnante. Une Peugeot 208 grise s'est retournée sur le toit face au palais de la Méditerranée en pleine heure de pointe. C'est en heurtant le trottoir que le véhicule s'est retrouvé sur le toit. Il n'y a pas de dégâts matériels dans cet accident qui impliquerait quatre autres véhicules. La police est sur place et un véhicule de dépannage achève de tracter la voiture retournée.

Un accident en pleine heure de pointe

La police régule la circulation et tente de faire accélérer le mouvement. En effet à cette heure, les véhicules sont très nombreux. Trop de monde s'arrête ou ralentit pour prendre des photos avec son mobile. La police demande de ne pas ralentir pour photographier la scène car le trafic est déjà bien perturbé dans les deux sens.

Sur les trottoirs, les passants sont nombreux à immortaliser la scène. Pascale, la conductrice va bien.