Accident lors d'un rassemblement illicite de scooters à Maillé (Indre-et-Loire)

3 jeunes ont été blessés ce dimanche après-midi à Maillé, près de Sainte-Maure-de-Touraine, dans une collision entre deux scooters. Les faits se sont produits lors d'un rassemblement illicite auquel ont participé une cinquantaine de jeunes.

Un rassemblement illicite de scooters et de motos de petites cylindrées a fini par un accident de la route à Maillé (Indre-et-Loire), ce dimanche après-midi. 3 jeunes, dont deux jeunes filles, ont été blessés, dont l'un gravement dans la collision frontale de deux véhicules. En cause, une vitesse excessive. Âgés de 16 à 18 ans, ils ont été transportés au CHU Trousseau de Chambray-lès-Trousseau, pour des fractures (poignet, genou, cheville) et un traumatisme crânien.

Un jeune venait de commencer un "run". Il a percuté le scooter des deux filles arrivant en face et qui était caché par une autre moto. Un témoin de l'accident qui a prévenu les pompiers

Selon les gendarmes de Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées suite à un appel sur le réseau social Facebook. Pour l'heure, les gendarmes ont pris les coordonnées de l'un des organisateurs, téléphone et adresse.

La sécurité de l'événement pointée du doigt par des participants

Suite à l'accident, de nombreux commentaires ont été publiés sur le groupe de discussion du rassemblement. "À partir du moment où ça se fait sur route ouverte et sans aucune sécurité l'organisation est à revoir je suis désolé" écrit Thibault. "Combien de personnes sur la piste au même moment?" s'interroge Jules. "L'organisation, c'est de fixer des règles pour éviter ces situations là". "Essaye d'organiser un rassemblement et on en reparlera" rétorque l'un des organisateurs. "Tu verrais que ce n'est pas si facile que ça. Je suis resté jusqu'à la fin. J'ai attendu que tout le monde parte". "Les gens n'ont qu'à rouler plus tranquillement aussi" lance un autre organisateur.