Accident meurtrier sur l'A7 : la famille avait pris l'autoroute à Tain-l'Hermitage

De la fumée puis une explosion. C'est bien une défaillance mécanique qui semble être à l'origine du terrible accident qui s'est produit lundi soir sur l'autoroute A7 dans la Drôme. Un Renault Scénic avec neuf personnes d'une même famille a pris feu et a fait une sortie de route. Cinq enfants, âgés de 3 à 14 ans sont morts et quatre autres personnes ont été gravement blessés.

Une vingtaine de kilomètres sur l'A7 depuis Tain-l'Hermitage

Les enquêteurs de l'Escadron départementale de la sécurité routière de l'Isère, en charge de l'enquête, essayent désormais de reconstituer le parcours de cette famille originaire de Vénissieux. De savoir d'où venait ce père de famille, sa compagne de 41 ans, la belle sœur de 34 ans et les enfants : quatre d'une même fratrie et deux de leurs cousins.

Apparemment, cette famille recomposée aurait pris l'autoroute A7 à Tain-l'Hermitage direction le Nord et auraient donc parcouru une vingtaine de kilomètres, jusqu'au niveau d'Albon. C'est là que le Renault Scénic aurait eu un problème mécanique. De la fumée puis des flammes semblent s'échapper du capot ou de l'habitacle, selon les images des caméras de Vinci Autoroutes. Quelques secondes plus tard, on voit qu'une explosion se produit et fait sortir la voiture de la route.

Défaillance mécanique

Le Scénic a fini sa course dans un champ et s'est totalement embrasé, avec plusieurs membres de la famille à l'intérieur. Pour les enquêteurs, il s'agit maintenant de comprendre ce qui a provoqué l'incendie puis l'explosion. Une panne de moteur, qui aurait pu causer un problème de freins. Des hypothèses que doit confirmer ou infirmer l'expert judiciaire en mécanique, qui analyse la carcasse calcinée du Renault Scénic.

Le véhicule avait été mis en service en 2005. Le contrôle technique était dépassé du mois de mai, mais le conducteur n'était pas verbalisable puisque les délais pour passer une visite avaient été rallongés à cause de l'épidémie de Covid-19.