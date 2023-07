Accident mortel à Alissas : une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire

La procureur de la République de Privas a saisi un juge d'instruction après l'accident de la route mortel du 27 mai dernier à Alissas en Ardèche. Le mis en cause est un automobiliste de 55 ans. Il était en train de doubler une voiture, sur une voie dédiée au dépassement, mais il s'est déporté sur la voie d'en face, percutant et tuant un motard et un automobiliste. Une troisième personne a été légèrement blessée dans l'accident.

ⓘ Publicité

Le conducteur était alcoolisé

Une information judiciaire est donc ouverte pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois, et pour homicide involontaire. Avec deux circonstances aggravantes : le conducteur n'a pas maîtrisé son véhicule et il était alcoolisé. On ne sait pas précisément quel était son taux d'alcoolémie. Le parquet de l'Ardèche indique seulement qu'il était supérieur à 0,80 grammes par litre de sang. Il a été lui-même très grièvement blessé.

Cet accident a beaucoup ému. La famille du motard tué, Nader, 36 ans, a organisé une marche blanche en sa mémoire samedi dernier. Une centaine de personnes étaient présentes. Elles dénoncent aussi la dangerosité de cette portion de route, la départementale 2 près du rond point du viaduc à Alissas. Six morts en tout ces dernières années.