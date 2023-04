Accident mortel à Artiguelouve : le conducteur condamné à une peine de deux mois de sursis

Le tribunal de Pau a prononcé ce jeudi matin une peine de prison de deux mois de sursis pour homicide involontaire avec déficit d'attention. L'homme âgé de 34 ans avait renversé une femme de 70 ans à Artiguelouve le 2 décembre 2022. La victime est décédée dans l'accident survenu au niveau d'un passage piéton , sur la D802, à hauteur de la résidence le long du golf et de la pharmacie et la boulangerie.

Pas d'excès de vitesse

L'homme condamné écope également d'un mois de suspension de permis et il a obligation d'indemniser les proches de la victime. Le mari de la dame affirmait que son épouse était sur le passage piéton lors de la collision. Elle rendait visite à son fils qui vit dans la résidence du golf.

Or, ce passage piéton présente des dangers. L'accident s'est déroulé en fin d'après-midi, une heure de grande circulation et début décembre, il faisait déjà nuit. Le carrefour était éclairé mais l'enquête a établi qu'un des lampadaires ne fonctionnait pas. Ce passage piéton n'a pas d'éclairage spécifique. Le conducteur n'avait pas bu et les dépistages de stupéfiants étaient négatifs. Il semble que le maire d'Artiguelouve avait demandé avant cet accident que ce passage piéton soit mieux signalé et d'y limiter la vitesse à 50 km/h au lieu de 70 km/h actuellement.