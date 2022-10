Accident mortel à Artiguelouve : un maire devant ses juges

Le maire d'Arbus, Didier Larrieu, comparait devant le tribunal correctionnel de Pau ce lundi. Il est jugé pour homicide involontaire après ce dramatique accident : le 20 juillet 2019 à Artiguelouve , sur la route de Mourenx, la voiture du maire s'est déportée vers la gauche, percutant de face la voiture conduite par une mère de famille de Monein âgée de 50 ans. Ses deux filles passagères, de 14 et 17 ans, ont été gravement blessées.

Deux mois et demi de prison provisoire

Didier Larrieu a été écroué après sa garde à vue le 26 juillet 2019. C'est rare que la justice emprisonne avant de juger dans des affaires d'accident de la route, c'est dire la gravité de ce dossier. Il est resté deux mois et demi derrière les barreaux avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire , sous bracelet électronique. Le procès a été reporté une première fois en début d'année. C'est donc le moment aujourd'hui pour l'élu de s'expliquer publiquement lors de cette audience.

L'alcool "comme une béquille"

Il va devoir raconter cette soirée veille de l'accident et cette réception avec une soixantaine de maires, à l'occasion du passage du Tour de France et en présence d'Emmanuel Macron. Il a reconnu y avoir beaucoup bu. Le lendemain, après avoir dormi pourtant, il était encore a plus de deux grammes d'alcool dans le sang. C'est le taux relevé après la tragique accident. Il va devoir raconter son rapport avec l'alcool. Pendant l'instruction il a affirmé ne pas être alcoolique, mais se servir de l'alcool comme béquille de temps à autre. Il a raconté aussi qu'il prenait des anti-dépresseurs et des anxiolytiques après un "burn out". Malgré ce procès à venir il s'est quand même présenté aux élections municipales de 2020 et a été confortablement réélu, avec le soutien sans faille de son conseil municipal.

A t-il bu le matin de l'accident ?

La question est de savoir s'il a bu le jour de l'accident. Didier Larrieu dit que non. Il explique qu'il avait beaucoup bu la veille, à cette réception à Pau à l'occasion du passage du Tour de France. Un collègue l'a ramené chez lui le soir. Il raconte que le lendemain il est allé travailler. L'accident s'est produit à son retour chez lui en fin de matinée. Mais il y a le taux d'alcoolémie relevé après l'accident. Plus de deux grammes par litre de sang, un taux très élevé, surtout s'il n'a pas bu le matin comme il l'affirme. Il n'a pas beaucoup de souvenir sauf ce qu'il appelle un moment d'absence, durant lequel il s'est déporté vers la gauche. Les expertises seront prépondérantes, sur un éventuel effet cocktail alcool/médicament, puisque le maire suivait un traitement après son "burn out".