Accident mortel à Canchy : comment repérer le risque de somnolence ?

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident mortel dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a fait un mort et trois blessés graves à Canchy, au nord d'Abbeville , est lié à l'endormissement : le conducteur d'un des véhicules en cause, qui venait de Belgique, s'est endormi et est venu percuter la seconde voiture. La somnolence guette de nombreux conducteurs, en ces périodes de vacances, surtout à la veille d'un weekend encore chargé sur les routes.

"Ce sont les passagers qui sont les plus à même de regarder le comportement du conducteur", souligne le chef d'escadron Sébastien Polion, qui commande l'escadron départemental de sécurité routière de la Somme. "Maintenant, nous avons tellement d'aides à la conduite, le maintien de voie par exemple, que parfois il est difficile de se rendre compte qu'on commence à somnoler ou à être hypo-vigilant. Le niveau de concentration peut diminuer : on peut le voir à la lecture des panneaux, à l'appréciation des distances."

Au bout de deux heures, la prévention routière invite à faire une pause. La pause s'impose ? Un adage que partage le commandant de l'EDSR : "Il ne faut pas hésiter aussi à s'arrêter pour déstresser toute la famille, et si le passager a le permis de conduire, éventuellement alterner, ce qui permet au conducteur de pouvoir se reposer et de faire une petite sieste." Le chef d'escadron Sébastien Polion invite notamment à privilégier les aires de services sur l'autoroute, qui permettent d'avoir accès à un café, mais aussi à de la nourriture ou à certaines activités.

La chaleur augmente le risque de somnolence

Alors que 28 départements sont en vigilance orange à la canicule ce weekend et que le weekend s'annonce chaud partout en France, l'escadron départemental de sécurité routière rappelle que les fortes chaleurs sont aussi un facteur dans le risque d'endormissement au volant. "Le corps humain a tendance à se fatiguer plus vite. Il faut d'autant plus être vigilant sur cette période de fortes chaleurs et augmenter son hydratation. Ouvrir les fenêtres, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour l'empreinte carbone, car cela augmente la consommation de carburant, mais il faut être dans des conditions de conduite optimales, donc si ça peut amener un peu d'air frais... Mais si les températures sont trop importantes, forcément il fera chaud dans l'habitacle, donc il faut un s'hydrater, mais surtout s'arrêter."

Pour assurer la sécurité des automobilistes, en ce weekend de retours , environ 60 gendarmes de l'EDSR seront mobilisés durant les deux jours, soit plus la moitié des effectifs. Ils seront accompagnés dans leurs missions par les militaires des différentes compagnies de gendarmerie du département.