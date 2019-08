Accident mortel à Castellare-di-Casinca : le conducteur du fourgon écroué

A l’origine du choc frontal qui avait fait deux morts, le conducteur du fourgon a été mis en examen pour homicides involontaires aggravés et placé en détention provisoire.

Le conducteur du fourgon mis en examen et écroué

Castellare-Di-Casinca, France

Il circulait sans permis et faisait valoir un taux d’alcoolémie de 0,61 mg par litre d’air expiré. Hyacinthe Cortesi, auteur présumé de l’accident de la circulation qui a coûté la vie à deux personnes, a été mis en examen pour « homicides involontaires aggravés » et placé en détention provisoire.

Cet homme d’une quarantaine d’année était au volant du fourgon à l’origine du choc frontal meurtrier. Les investigations menées par les gendarmes ont confirmé que ce dernier conduisait sous l’emprise d’alcool. Il encourt une peine de 10 ans de prison et 150.000€ d’amende.

Ce drame de la route avait coûté la vie à deux personnes, une femme de 51 ans et une jeune fille de 17 ans. Deux autres personnes ont également été blessées. L’une d’elles se trouve toujours dans un état critique au centre hospitalier de Bastia.