Accident mortel à Castellare-di-Casinca : un conducteur en garde à vue

Castellare-Di-Casinca, France

Deux morts et deux blessés graves. C’est là le triste bilan de l’accident de la circulation survenu mardi 21 août à la sortie de Folelli, sur la commune de Castellare-di-Casinca. Deux véhicules, une voiture et un fourgon, sont entrés en collision frontale.

Les gendarmes, chargés de l’enquête de flagrance pour « homicide involontaire aggravé », ont procédé aux premières investigations et placé en garde à vue le chauffeur du fourgon. Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’année qui, selon le procureur de la République de Bastia, circulait sans permis (il n’avait plus de points) et présentait un taux d’alcoolémie positif. Ce deuxième élément devra être confirmé par les résultats de la prise de sang effectuée sur le conducteur du fourgon.