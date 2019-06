Accident mortel à Corgoloin en Côte-d'Or

Corgoloin, France

Un conducteur placé en garde à vue ce dimanche matin après un terrible accident. Son véhicule seul en cause qui se dirigeait vers Beaune a fait une sortie de route ce matin aux alentours de 8h30 sur la Départementale 974. Cinq personnes se trouvaient à bord. L'une d'elles est décédée, il s'agit d'une jeune femme. L'accident a par ailleurs fait un blessé grave.

La voiture roulait sûrement trop vite

L'accident s'est produit à 200 mètres de la sortie de Corgoloin dans le canton de Nuits-Saint-Georges. Pour l'instant on ignore les circonstances mais de sources concordantes le véhicule roulait sûrement trop vite lorsqu'il a heurté un terre-plein au milieu de la route puis un réverbère avant de percuter le muret d'une maison. La voiture blanche a fini sa course sur le toit.

Trois personnes à bord ont été éjecté sous la violence du choc. La jeune femme de 22 ans originaire d'un village près de Beaune, elle, était prisonnière des tôles et a du être désincarcérée par les pompiers. En arrêt cardiaque elle n'a malheureusement pas pu être réanimée. L'accident a également fait un blessé grave écrasé entre le moteur et la route. L'hélicoptère du SAMU l'a transporté vers le CHU de Dijon.

Deux autres passagers ont été plus légèrement touchés. Quant au conducteur de la voiture, il s'agit d'un jeune homme né en 1997. Originaire de Dijon il a été conduit indemne à l'hôpital de Beaune pour un bilan médical et effectuer des vérifications à l'alcool et aux stupéfiants. Le bilan fait donc état de 1 mort, 1 blessé grave et 2 légers.

Pas moins de 27 pompiers et 12 véhicules de secours ont été mobilisés. Les pompiers qui ont par ailleurs pris en charge un jeune garçon de 15 ans témoin de l'accident, très choqué, il a néanmoins pu être remis à ses parents.