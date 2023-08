Accident mortel à Dijon : un témoin toujours recherché par la police

À Dijon, un conducteur de 31 ans dort désormais en prison. Il est mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite. Il reconnait avoir provoqué l'accident mortel entre deux voitures survenu dans la nuit de vendredi a samedi dernier dans le quartier de la Fac.

ⓘ Publicité

Son passager en revanche est toujours en fuite. Ce passager, est le dernier témoin que la police cherche à entendre. La justice précise qu'elle n'a rien a lui reprocher, même si cet homme a pris la fuite de l'hôpital après y avoir été conduit par les secours. Depuis, il n'est pas chez lui et on le recherche. "Nous avons son identité, puisqu'il a été admis au CHU, nous savons donc de qui il s'agit, et nous ne sommes pas inquiets, nous le retrouverons tôt ou tard, on ne disparait pas dans la nature comme ça" relativise le procureur-adjoint saisi de cette affaire.

Le conducteur de 31 ans qui a provoqué l'accident reconnait ses torts : il roulait trop vite, il n'a pas respecté une priorité à ce carrefour entre le boulevard Mansart et la rue des Péjoces. Lui aussi a pris la fuite après l'accident, et quand les policiers l'ont retrouvé chez lui. Il a inventé une histoire prétextant que sa voiture avait été volée, qu'il n'était pas au volant, histoire qui n'a pas tenu en garde à vue.

Cet accident a provoqué un drame : le décès du conducteur de l'autre voiture, un homme d'une trentaine d'années qui n'a pas survécu a ses blessures, comme l'a rapporté ce samedi nos confrères du Bien Public. Même si les circonstances sont maintenant établies, l'enquête n'est pas terminée. Le responsable présumé de l'accident, jusqu'alors inconnu des services de police, ne sera donc pas jugé en comparution immédiate, mais sans doute dans plusieurs mois.