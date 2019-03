Accident mortel à Gannat (Allier) en 2017 : les trois prévenus condamnés à des peines de prison ferme

Cusset, France

Il n'y avait pas assez de places assises dans la salle d'audience du Palais de justice de Cusset ce jeudi. Le procès était très attendu après près de deux ans d'instruction.

Au premier rang, les familles des victimes, les conjoints de deux mères tuées dans l'accident. Derrière, les familles des prévenus, venues en nombre. Trois prévenus qui comparaissaient pour homicides involontaires, poursuivis pour être à l'origine de la course-poursuite fatale aux trois victimes ce 20 avril 2017 à Gannat dans l'Allier.



A la barre, chacun des prévenus donne sa version des faits. Une barre en face de laquelle deux portaits des familles décimées ont été déposés. Deux des prévenus ne reconnaissent pas leur comportement routier dangereux, le plus jeune un peu plus, mais tardivement. Ce 20 avril, l'un était conducteur d'une fourgonnette "prise en chasse" par une voiture et un camion, conduits par les deux autres prévenus. Tous donc impliqués dans une course-poursuite qui avait démarré à Moulins pour finir à Gannat sur la D2009 et dont les motifs restent à ce jour toujours encore très flous. C'est la fourgonette qui avait percuté la 205 des victimes, la projetant contre un arbre.

Ce n'est pas un drame de la route parmi tant d'autres" martèle Jean-Louis Deschamps, avocat de la partie civile.

Jean-louis Deschamps, avocat de l'un des pères veufs, souligne la lâcheté des prévenus : "La vérité je crains que nous ne l'ayons jamais". L'ex-batonnier du barreau de Cusset rappelle l'intense émotion qu'a suscité cette affaire. La peine et la douleur aussi des deux familles. "Dans ce dossier on ne peut pas expliquer l'inacceptable, le mensonge ne peut pas être toléré". Il est vrai que les prévenus n'ont eu que peu d'explications à donner aux familles sur l'origine de la course-poursuite lors de cette audience.

Pas de course-poursuite selon le procureur

Dans son réquisitoire, Laurent Béard, souligne les conséquences lourdes de ces comportements routiers dangereux, ceux des prévenus. Il souligne les explications "légères" des mis en cause. Le magistrat écarte, lui, la notion de course-poursuite. "Les explications avancées ne vont pas".

Le procureur demande alors des peines de prison ferme. 4 ans pour le fils et son père, 7 ans avec mandat de dépot pour le conducteur de la fourgonette.

Un réquisitoire contesté bien sûr par la défense qui rejettera la complicité et insistera sur le côté "involontaire" des faits.

Le tribunal condamnera le conducteur de la fourgonnette à 5 ans ferme avec mandat de dépôt, le père et son fils à 3 ans.