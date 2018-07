Yonne, France

Après l'accident mortel à Gisy-le-Noble et l'appel à témoins lancé par la gendarmerie, un homme s'est rendu à la gendarmerie de Sens, ce lundi matin. Il est suspecté d'être le conducteur qui a fauché et tué un piéton, samedi soir, sur la D25 entre Sens et Serbonnes. Le suspect a été placé en garde à vue pour homicide i

Le conducteur avait pris la fuite

Les gendarmes recherchaient une Mercedes, de couleur gris clair, très abîmée à l'avant et sur le pare-brise. Le conducteur avait pris la fuite après le choc, alors que la victime, âgée de 36 ans, se rendait à la rave-party à Serbonnes, en longeant la route. Plusieurs témoins avait assisté à l'accident.