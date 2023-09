Accident mortel à Hagetaubin : le conducteur de la voiture condamné à un an de prison avec sursis

C'était il y a un peu plus d'un an. Le 12 juillet 2022, l'homme a grillé un stop et coupé la route à un camion sur la route de Pau à Sault-de-Navailles. Le chauffeur poids lourd a donné un coup de volant pour l'éviter. Il était mort sur place avant l'arrivée des secours. Hier à l'audience, la famille de la victime et le conducteur se sont rencontrés pour la première fois.

ⓘ Publicité

"Je ne pourrai jamais pardonner"

Il y avait toute la famille de la victime. Sa femme, et ses cinq enfants, trois filles et deux garçons. D'ailleurs le plus jeune fêtait ses 19 ans hier. La femme de la victime a partagé son émotion, mais aussi sa colère. "Je suis brisée de l'intérieur, je ne pourrai jamais pardonner" a-t-elle dit à la barre. Elle raconte aussi son quotidien bouleversé depuis la mort de son mari. "Je suis malade, j'ai un fils handicapé. On dépendait de mon mari."

Le conducteur de la voiture a présenté ses excuses. A l'audience il admet être entièrement responsable de l'accident. "Il n'y a pas un matin où je n'y pense pas". A-t-il une nouvelle explication sur les faits ? "Non. J'ai vu le panneau trop tard. Je le regretterai toute ma vie."

Un acte héroïque

La procureure, Ariane Boudillon, l'a expliqué : personne n'aime les affaires d'homicides involontaires. Quelque soit la peine, elle sera toujours trop sévère pour le coupable, mais jamais suffisante pour la famille de la victime. Elle a surtout souligné l'acte héroïque du conducteur : sans son coup de volant, les morts n'auraient assurément pas été du même côté.

Emma Jacob