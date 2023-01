Accident mortel à Hendaye : un homme condamné à deux ans de prison dont un ferme

Ivre au volant et sous anxiolytiques, Paul, un résident d'Anglet âgé de 47 ans, avait provoqué un accident sur la route de la corniche à Hendaye le 9 juin 2018, entrainant la mort d'un quinquagénaire lors d'une collision frontale. Jugé le 13 décembre dernier devant le tribunal judiciaire de Bayonne pour " homicide et blessures involontaires", Paul a été condamné à ce mardi 10 janvier 2023 à deux ans de prison dont une ferme. Une peine aménageable par de la détention à domicile avec un bracelet électronique. Le jugement va au-delà des réquisitions du Parquet, il est assorti d'une annulation du permis de conduire et d'une interdiction de le repasser pendant 10 ans.

ⓘ Publicité

Décès du passager arrière

Le jour du drame, il est 15 h 20. Au volant de son Audi Q5, Paul est seul à bord et revient d'un repas arrosé avec un ami à Hendaye. Face au camping des Deux Jumeaux, il file tout droit dans un virage et accroche le rebord d'un trottoir qui sépare la route de la piste cyclable. Son véhicule se déporte sur la gauche sur la voie de circulation en sens inverse et percute une voiture qui arrive au même moment. Trois personnes sont à bord et c'est le passager arrière qui va décéder. Jean-François avait 47 ans. Né à Pau, il était chauffeur de bus.

Vitesse et alcool

L'accident a été entièrement filmé par les caméras de surveillance du camping tout proche. Les experts vont en conclure que Paul roulait trop vite au moment du choc. 89 km/h au lieu des 50 km/h réglementaires. Il avait aussi un taux d'alcoolémie de 0,83 g par litre de sang, trop élevé. Il conduisait aussi sous l'effet d'un cocktail de trois médicaments anti-anxiolytiques pour soigner de graves troubles bipolaires. Lors du procès, la défense du prévenu avait rappelé que la victime ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l'accident. Le parquet avait requis deux ans de prison avec sursis.

Les sept parties civiles, c'est à dire la famille de la victime, connaîtront le montant des indemnisations lors d'une audience civile le 15 juin prochain.