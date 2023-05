Accident mortel à l'abattoir de Lanfains : l'ancien directeur de LDC condamné à deux ans de prison avec sursis

"Cette décision de la justice ne comblera jamais l'absence de notre fils", réagissent ce jeudi les parents de Tom Le Duault. Le jeune homme est décédé le 25 octobre 2021, écrasé sous des caisses remplies de centaines de kilos de volailles dans le frigo carcasses de l'abattoir LDC de Lanfains. Cet étudiant de 18 ans était venu travailler en intérim pendant les vacances de la Toussaint 2021 dans cet abattoir où sa mère est employée depuis plus de 20 ans. "C'était un jeune brillant, on a veillé pendant 18 ans à sa sécurité, et en une matinée, ils nous l'ont enlevé, ils ont souillé ce qu'on a fait durant 18 ans", lance le père de Tom.

Lors du procès de ce terrible accident du travail, le 30 mars 2023, le parquet avait réclamé une peine de 15 mois de prison avec sursis. Ce jeudi, le tribunal de Saint-Brieuc est allé au-delà des réquisitions. Il a condamné l'ancien directeur de l'abattoir à deux ans de prison avec sursis. L'entreprise écope également d'une amende de 300.000 euros et la décision devra être affichée dans l'entreprise.

"La société doit entendre qu'on ne va pas au travail, pour mourir"

L'avocat des parents de Tom avait réclamé une peine de prison ferme. "C'est ce que nous voulions pour qu'il y ait une réelle prise de conscience, pour qu'enfin, on n'entende qu'on ne va pas au travail pour mourir", ajoutent les parents de Tom. À l'énoncé du jugement, ils ont accusé le coup. "La justice s'est prononcée. Nous appartenons au collectif de la mort au travail et quand on voit les décisions rendues dans les autres dossiers, on mesure que ce n'est pas une mauvaise décision. On voulait seulement que cette peine soit à la hauteur du préjudice, et aujourd'hui, c'est la mort de notre fils", expliquent ensemble Isabelle et Jean-Claude Le Duault.

"C'est une condamnation sévère pour ce type de dossiers, mais une peine de prison ferme, ce serait véritablement dissuasif et permettrait que les entreprises prennent vraiment en compte ces questions de sécurité au travail", souligne Maître Blindauer, l'avocat des parents de Tom. À l'énoncé du jugement, l'ancien directeur de l'abattoir n'était pas présent, les représentants de l'entreprise non plus.