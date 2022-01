Accident mortel à La Chapelle-Hugon dans le Cher ce vendredi 28 janvier

Un dramatique accident vendredi 28 janvier à La Chapelle-Hugon dans le Cher. Aux alentours de 21h30, un homme de 30 ans a perdu le contrôle de sa voiture, route de Sancoins, sur la départementale 920, avant de s'encastrer dans un arbre. Le choc a été très violent, et malgré l'arrivée rapide des secours, le conducteur est décédé sur place.

Quatre engins et 11 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident. La victime était seule dans la voiture, aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.

La commune de Chapelle-Hugon est située à l'est du département, près de la frontière avec la Nièvre et l'Allier